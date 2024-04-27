Diyarbakır'da İtalyan grubu hedef alan hırsızlara operasyon Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edildi. Düzenlenen 'rötar' operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İHA

Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi.

Kafile, Sur ilçesinde tarihi Ongözlü Köprü'de hırsızların hedefi oldu.

Davul zurna eşliğinde halay çeken İtalyanlara yaklaşan hırsızlar, bir turistin cebinden telefonunu çaldı.

Turistin cebinden telefonu çalındı

Cep telefonunun olmadığını fark eden Linda Ugolini (19), telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde yankesiciyi fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili araştırmalara başladı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler, uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

Hepsi paketlendi

Ekipler, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek, sahibine uçuşa bir gün kala teslim edildi.

Linda'nın görevlilere teşekkür ederek, ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini ilettiği kaydedildi.

Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)