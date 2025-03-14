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Ankara'da tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü

Ankara'da tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü Sincan ilçesinde İ.D., tartıştığı kız arkadaşının haber vermesi üzerine adrese gelen ağabeyi M.Ç. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.