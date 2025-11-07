Abone ol: Google News

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Polatlı ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15’i tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 20:07

  
  
  

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Yürütülen kapsamlı çalışmanın ardından, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

21 ŞÜPHELİ'DEN 15'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi,

6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

