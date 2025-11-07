Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
- Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 15'i tutuklandı.
- 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.
Yürütülen kapsamlı çalışmanın ardından, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
21 ŞÜPHELİ'DEN 15'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi,
6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.