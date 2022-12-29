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    Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı

    Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • 29.12.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 18:23
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    Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı

    Zehir tacirlerine yönelik mücadele hız kesmeden sürüyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri 6 ayrı operasyonda, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, slikon tüpleri ve satranç tahtasının içine gizlenmiş şekilde 15 kilo 208 gram esrar ile 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilo metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza maddesi 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 920 TL, 1850 dolar, 440 euro ve 80 paunt ele geçirildi.

    10 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı VİDEO

    Ankara da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı #1

    Ankara da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı #2

    Ankara da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı #3

    Ankara da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı #4


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