Uçaklara 100 ml’den fazla su alınmamasının sebebi bakın neymiş… Uçaklara binilirken sıvı kontrolü yapılır ve bu kontrol sırasında yanınızda bulundurduğunuz sıvı 100 ml’yi aştığı durumlarda el konulur. İşte bu sıvıların sınırının 100 ml olmasının nedeni bakın neymiş…

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Son dönemlerde kara yolu ulaşımına nazaran hava yolu daha sık tercih edilir. Daha kısa sürede gidilecek noktaya ulaşılmasını sağlayan hava yolu, kara yoluna nazaran daha katı kurallara sahiptir.

Bu katı kurallar arasında en belirgin olanı ise çoğu kişinin anlam veremediği sıvı kuralıdır. Sıvı kuralına göre uçaklara 100 ml’den fazla sıvı alınması yasaklanmıştır.

Peki neden 100 ml sınır? Tesadüfi bir şekilde gerçekleşen bir belirleme değil aksine oldukça önemli bir gerekçe ile uygulamaya alınmıştır.

İşte, 100 ml’den fazla sıvı alınmamasının nedeni…

Aslında oldukça önemli sebebi olan bu kural bakın neden dolayı konulmuş. Sıvıların uçaklarda yasaklanmasına dair bu katı kurallar, 10 Ağustos 2006'da hayata geçirilmişti. Bu tarih, İngiliz güvenlik güçlerinin bir terör komplosunu ortaya çıkarmasının ardından geldi.

Gerçekleşen terör komplosu sırasından komplocular, hidrojen peroksit bazlı patlayıcıları transatlantik uçuşlarda kullanmayı planlamış ve bu patlayıcıları meşrubat şişeleri içinde gizlemeyi amaçlamışlardı.

Bu tehlikeli planın engellenmesinin ardından başlangıçta tüm sıvıların uçaklarda taşınması yasaklandı ancak bu kural, Kasım 2006'da değiştirilerek yolcuların uçağa en fazla 100 ml kapasiteli kaplarda sıvı getirmelerine izin verilmesiyle günümüzdeki şeklini aldı.

Sınırın 100 ml olarak belirlenmesinin nedeni ise 100 ml veya daha az miktarda bir sıvının, tek başına büyük bir patlama riski oluşturma olasılığı düşük olmasıdır.