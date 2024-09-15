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Ankara'da yardım bahanesiyle hırsızlık yaptı: İlk defa çalmıyorum

Ankara'da yardım bahanesiyle hırsızlık yaptı: İlk defa çalmıyorum Metro istasyonunda yardım etme bahanesiyle göre engelli vatandaşların cep telefonlarını çalan hırsız, polise verdiği ifadede “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim” dedi.