Ankara'da yardım bahanesiyle hırsızlık yaptı: İlk defa çalmıyorum
İHA

Ankara'da yaşayan L.U. isimli şahıs, yapmak için engelli vatandaşları hedef aldı.

Şüpheli şahıs, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli kişilerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çaldı.

METRO İSTASYONLARINI MESKEN TUTTU

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri 5 ayrı metro istasyonunu gözetlemeye başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonunda yakalanan L.U. gözaltına alınırken, çaldığı telefonları sattığı kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

"İLK DEFA ÇALMIYORUM, İNKAR EDECEK DEĞİLİM"

L.U.'nun emniyette alınan ifadesinde, “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım. Pişmanım” diyerek suçunu kabul ettiği belirtildi.

32 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

L.U'nun adına açılmış 9 farklı dosyada toplam 32 tane suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık büro amirliği ekipleri, benzer suçları işleyen 5 farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör