DHA
Ankara'da korku dolu anlar....
Akyurt ilçesinde kırsal bir bölgede bulunan yatak fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyüyerek adeta tüm fabrikayı yuttu.
Alevlerin ardından fabrikada panik hali hakim oldu.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin sardığı fabrikada, ekipler yangına müdahale etmeyi sürdürüyor.
Yangın nedeniyle oluşan dumanlar, birçok bölgeden görülebiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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