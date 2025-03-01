Haberler



3. Sayfa



Ankara’da yatak fabrikasında yangın

Ankara’da yatak fabrikasında yangın Akyurt ilçesindeki yatak fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.