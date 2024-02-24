İHA
Ankara'da yaşanan trafik kazası can aldı...
Asım Onaran isimli 81 yaşındaki yaşlı adam karşıdan karşıya geçmek istedi.
Karşıya geçmek için yaya geçidini kullanmayan yaşlı adama, Doğan K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaya geçidini kullanmadı
Kaza yerine 170 metre uzaklıkta yaya geçidi olduğu görüldü.
Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Asım Onaran'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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