Ankara'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

- Ankara Etimesgut'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.
- Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi’nde meydana gelen kazada, bir kadın yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada kadına, kavşaktan dönen otomobil çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kadın, çarpışmanın etkisiyle savruldu.
Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Başka bir aracın kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.