Ankara'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 18:45
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi’nde meydana gelen kazada, bir kadın yolun karşısına geçmek istedi. 

Bu sırada kadına, kavşaktan dönen otomobil çarptı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadın, çarpışmanın etkisiyle savruldu. 

Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Başka bir aracın kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

