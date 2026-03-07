Suudi Arabistan: Prens Sultan Üssü'ne atılan balistik füze engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Prens Sultan Hava Üssü'ne atılan balistik bir füze etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

İHA'LAR ENGELLENDİ

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda Birleşik Arap Emirlikleri sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik insansız hava araçları ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi" ifadeleri yer aldı.