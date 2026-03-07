Abone ol: Google News

Suudi Arabistan: Prens Sultan Üssü'ne atılan balistik füze engellendi

Yayınlama:
Suudi Arabistan: Prens Sultan Üssü'ne atılan balistik füze engellendi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Prens Sultan Hava Üssü'ne atılan balistik bir füze etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

İHA'LAR ENGELLENDİ

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda Birleşik Arap Emirlikleri sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik insansız hava araçları ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi" ifadeleri yer aldı.

İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı
ABD: İran'a yönelik hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz ABD: İran'a yönelik hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Dünya Haberleri

Çok Okunanlar