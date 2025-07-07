Antalya'da 14 defa bıçaklayarak öldürdüğü kız kardeşinin başını kesmeye çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dehşet dolu cinayet...

Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşanan olayda aynı evde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

14 KERE BIÇAKLAYIP BAŞINI KESMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.

Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti.

ARAYA GİRMEK İSTEYEN ANNE DE YARALANDI

Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Mehmet Ateş, polis merkezine götürüldü.

Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.