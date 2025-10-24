Antalya'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi

- Antalya'da jandarma, Alanya ilçesinde 5 adrese eş zamanlı yapılan aramalarda 15 ruhsatsız silah ele geçirdi.
- Aramalarda 5 tabanca, 10 av tüfeği ve çeşitli mühimmat bulundu.
- Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı arama düzenledi.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm tabanca fişeği ve 65 adet av tüfeği fişeği bulundu.
Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.