Antalya'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde 5 ayrı adreste 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 11:22
  • Antalya'da jandarma, Alanya ilçesinde 5 adrese eş zamanlı yapılan aramalarda 15 ruhsatsız silah ele geçirdi.
  • Aramalarda 5 tabanca, 10 av tüfeği ve çeşitli mühimmat bulundu.
  • Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı arama düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm tabanca fişeği ve 65 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

