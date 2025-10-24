Antalya'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı arama düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 5 tabanca, 10 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm tabanca fişeği ve 65 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.