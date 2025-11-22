Antalya'da 17 yaşındaki kız kazada can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, okul idaresinin koordinesinde servis araçlarıyla Antalya'ya gelerek toplu şekilde mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, Yukarıkocayatak Kavşağı'nda servisten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada O.D.'nin kullandığı otomobil, dün saat 20.00 sıralarında Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Özseven ve Başbüyük'e çarptı.

ARKADAŞI AĞIR YARALI

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı; Nadya Başbüyük de yola savruldu.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özseven'in cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü O.D. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Şükran Ela Özseven'in yakınları, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Almanya'dan gelen ismi öğrenilemeyen baba, teyze ve yakınları, morgdaki işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı.

Cenazenin teslim alınması sırasında Özseven'in teyzesi, bulunduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Baba ise kollarına giren yakınları sayesinde ayakta durabildi. Şükran Ela'nın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürüldü.