DHA

Son günlerde gençlerin eğlence anlayışları trafiği tehlikeye sokuyor.

Bu kez görüntülerin adresi Antalya.

Yeşilırmak Caddesi’nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etti.

7 çocuk otobüse tutundu

Ardından 15 - 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu.

Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi.

O anlar kamerada

Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)