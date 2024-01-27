DHA
Son günlerde gençlerin eğlence anlayışları trafiği tehlikeye sokuyor.
Bu kez görüntülerin adresi Antalya.
Yeşilırmak Caddesi’nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etti.
7 çocuk otobüse tutundu
Ardından 15 - 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu.
Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi.
O anlar kamerada
Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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