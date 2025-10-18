Antalya'da alkollü araç kullanıp havaya ateş eden kişi, 30 farklı kameradan tespit edilip tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşanan olayda, Hüseyin ve Yasemin U. çiftinin evlerinin balkonuna gece saatlerinde iki mermi çekirdeği isabet etti.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, mermilerin yönünü ve izini takip ederek 30’a yakın ev ve iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünü değerlendirdi.

30 GÜVENLİK KAMERASINDAN 24 SAATLİK KAYIT ANALİZİ

Yaklaşık 24 saatlik kayıtları analiz eden ekipler, seyir halindeki bir araçtan ateş edildiğini belirledi.

İncelemeler sonucu 07 LLS 63 plakalı otomobiliyle alkollü şekilde seyir halindeyken tabancayla ateş ettiği tespit edilen Aydın A., yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “Genel güvenliği tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından tutuklandı.