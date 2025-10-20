Antalya'da Alman turist kayalıklarda mahsur kaldı

- Antalya'nın Kaş ilçesinde yürüyüş yapan Alman turist kayalıklarda mahsur kaldı.
- Turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi.
- Güvenli bir şekilde kaldığı otele geri götürüldü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 17 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, 68 yaşındaki G.J. adlı Alman turist, Likya yolunda yürüyüş yapmak istedi.
Alman turist, yolunu kaybederek Aperlai Koyu'ndaki kayalık bölgede mahsur kaldı.
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
Şahsın yardım talebi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, G.J.'yi kayalıklardan bot üzerine alarak kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen turist, kaldığı otelin bulunduğu Kekova Uçağız Limanı'na güvenli şekilde götürüldü.