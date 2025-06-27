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Antalya'da aniden başlayan hortum seralara zarar verdi

Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi'nde oluşan hortum, birçok serada hasara yol açtı. 4 dönümlük seranın demir ve plastik yapıları kullanılamaz hale geldi.

İHA İHA
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Antalya'da aniden başlayan hortum seralara zarar verdi

Antalya'yı sel vurdu...

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Musalar mevkiinde bugün saat 13.05 sıralarında kuzey yönünden esen kuvvetli fırtına, kısa sürede hortuma dönüştü.

SERALARDA ZARAR OLUŞTU

Meydana gelen hortum nedeniyle mahallede bulunan birçok serada zarar oluştu.

Hortumun etkisiyle Şaban Akman'a ait 4 dönümlük seranın plastik örtüleri yırtılırken, demir iskeletleri de kullanılamaz hale geldi.

ÜRETİCİ ZARARA UĞRADI

Mahalle genelinde de birçok seranın örtüleri zarar görürken, üreticiler maddi kayba uğradı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

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