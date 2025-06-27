Antalya'da aniden başlayan hortum seralara zarar verdi

Antalya'yı sel vurdu...
Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Musalar mevkiinde bugün saat 13.05 sıralarında kuzey yönünden esen kuvvetli fırtına, kısa sürede hortuma dönüştü.
SERALARDA ZARAR OLUŞTU
Meydana gelen hortum nedeniyle mahallede bulunan birçok serada zarar oluştu.
Hortumun etkisiyle Şaban Akman'a ait 4 dönümlük seranın plastik örtüleri yırtılırken, demir iskeletleri de kullanılamaz hale geldi.
ÜRETİCİ ZARARA UĞRADI
Mahalle genelinde de birçok seranın örtüleri zarar görürken, üreticiler maddi kayba uğradı.
HASAR TESPİTİ YAPILIYOR
Olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.