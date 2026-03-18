İran: Ali Laricani hayatını kaybetti

Orta Doğu'daki savaşa dünya kilitlenmiş durumda.

ABD-İsrail, İran arasındaki üçgen Orta Doğu'yu gittikçe ısıtırken, İran bir kayıp daha verdi.

Savaşın ilk gününde, Tahran'a yönelik saldırılar sonu İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

Hamaney'in aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkili de hedef alınarak hayatını kaybetti.

İran, karşılık olarak İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD unsurlarına saldırı düzenledi. Hürmüz Boğazı kapatıldı ve bazı bölge ülkeleri de hava sahalarını durdurdu.

Karşılıklı açıklamalar da ardı ardına gelirken, İsrail medyası İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin dün gece düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

DOĞRULANDI: LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İddia, İran tarafından doğrulandı.

İran'ın en kritik isimlerinden biri olan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

"ALLAH'IN KULU ALLAH'A KAVUŞTU" PAYLAŞIMI

Laricani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bismillahirrahmanirrahim



Sevgili ve yüce İran milleti!



Müslüman halklar ve dünyanın özgür insanları:



Allah’ın kulu, Allah’a kavuştu.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

İran Devrimi'nin tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Daha sonra Şerif Üniversitesinde Matematik ve Bilgisayar Bilimi, Tahran Üniversitesinde de Batı Felsefesi alanında diploma aldı.

Bir süre Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığı görevlerini üstlendi.

2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerden altıncı sırada çıktı. 2005'te dini lider Hamaney tarafından atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı.

Laricani 17 Mart'ta İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.