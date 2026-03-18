Irak petrolünün Türkiye'ye gönderilmesine yönelik anlaşmaya varıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'ye ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY'ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir" dedi.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN TARAFI DEĞİLİZ"

Bölgedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin güvenli bir ortamda yeniden üretime başlayabilmesi için gerekli güvencelerin sağlanmasının önemine dikkat çeken Barzani, Orta Doğu'da süren çatışmaların IKBY'yi doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediğini söyledi.

Orta Doğu'da cereyan eden savaşın tarafı olmadıklarını belirten Barzani, buna rağmen bölgenin güvenliği için tüm çabayı göstereceklerini dile getirdi.

IKBY'den günlük yaklaşık 230 bin varil petrol ihraç edildiğini ve bu miktarın en fazla 500 bin varile çıkabileceğini kaydeden Barzani, bu rakamın Irak merkezi hükümetinin ihracat kapasitesine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekti.

PETROL İHRACATI YENİDEN BAŞLAYACAK

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani de yerel medyaya yaptığı açıklamalarda IKBY üzerinden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

"Anlaşma yarın (18 Mart Çarşamba) yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00'da başlayacak" diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

40 MİLYAR DOLARLIK TİCARİ HACMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılının temmuz ayında yaptığı açıklamada hattın tam kapasite çalışması halinde 40 milyar dolarlık ticaret potansiyeli taşıdığını, Irak'ın günlük 4 milyon varillik petrol ihracatının yüzde 40'ını Türkiye üzerinden dünyaya sunabileceğini ifade etmişti.