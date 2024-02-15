Antalya'da aracıyla sahile inen gencin manzara keyfi 7 bin 500 TL'ye mal oldu Arkadaşıyla manzara izlemek isterken aracıyla sahil bandına kadar inen gencin otomobili kuma saplandı. Çekici ve aracının hasarıyla birlikte genç 7 bin 500 TL ödemek zorunda kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.

Sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde otomobiliyle gelen Berk Can arkadaşıyla keyif yapmak istedi.

İkili, manzarayı yakından izlemek için araçla sahil bandına yaklaştı.

Araç kuma saplandı

Bir süre burada sohbet eden iki arkadaş daha sonra peyzaj çalışmasının bittiği noktaya kadar otomobili indirdi.

Berk Can, dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadı.

Ne yapsa kurtaramadı

Aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başlayan Can’ın tekerleklerin altına pas pas koyup yaptığı çalışmaya rağmen araç iyice kuma battı.

Başka çareler arayan Can, traktörle de aracını çıkaramadı. Ardından çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı.

Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşayan Berk Can, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu"

O anları anlatan genç, şöyle konuştu:

"Sabahleyin şurada oturuyorduk, arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik. Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim o da olmadı direkt saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)