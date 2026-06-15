Motorine 1,22 TL indirim bekleniyor: Salı günü pompaya yansıyacak
Motorine, salı günü 4,88 TL indirim bekleniyor. Bu indirimden eşel mobil sistemi gereği kesinti yapılacak ve pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1,22 TL olacak.
ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı.
İki ülke mutabakat zaptını, cuma günü İsviçre'de imzalayacak.
MOTORİNE SALI GÜNÜ İNDİRİM GELİYOR
Bu gelişmeyle uluslararası petrol piyasalarında da gerileme yaşandı.
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisini beraberinde getirdi.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin grubunda, 16 Haziran Salı gününden itibaren 4,88 TL tutarında indirim hesaplandı.
POMPAYA 1,22 TL İNDİRİM YANSIYACAK
Eşel mobil uygulaması gereği yapılacak kesinti sonrası motorin litre fiyatına net 1,22 TL indirim olarak yansıması bekleniyor.
Benzin tarafında ise şu an için belirgin bir indirim öngörülmüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin litre fiyatı: 66.41 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 67.51 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin litre fiyatı: 67.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL