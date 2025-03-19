Antalya'da babasını öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen zanlı hakkında karar

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde skandal bir olay meydana geldi.

Olayda, bir süre önce Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği'nden emekli olduğu öğrenilen Süleyman Akyol'un (65), ikinci eşinden olan oğlu Oğuzhan Akyol (27) ile bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

APARTMANDAN ÇIKARAK ÇEVREDE DOLAŞTI

Oğuzhan Akyol (27), eve gelerek ağabeyine babasının evde olup olmadığını sordu.

Ağabeyinden babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, apartmandan çıkarak çevrede dolaşmaya başladı.

BABASINI AŞAĞI ÇAĞIRIP GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan B.A., kardeşini bina çevresinde dolaşırken görünce babasını arayarak Oğuzhan Akyol’u eve almaması konusunda uyardı.

Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan Akyol, babasını aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Ardından apartmanın önünde bir süre sohbet eden ikili yaşadıkları apartmanın 4. kattaki evlerine çıktı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Bir süre daha konuşan baba oğulun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan Akyol, babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra babasını tekrar arayan Süleyman Akyol'un büyük oğlu B.A., babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek daireye geldi.

B.A., babasını kanlar içerisinde yerde bulurken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Süleyman Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞAHIS YAKALANDI

Savcılık, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Akyol'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekipler katil zanlısı oğlu Oğuzhan Akyol’u yakalamak için bölgede arama başlattı.

Bu sırada olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi'nden bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese giden bölge ekibi, şahsın Oğuzhan Akyol olduğunu belirledi.

TUTUKLAMA KARARI

Ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.