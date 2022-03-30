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- Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi
Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi
Muratpaşa ilçesinde nedeni bilinmeyen kavgada bıçaklanan genç acılar içinde kıvranırken, iki kadının gülüşerek olay yerini kayda aldığı görüntülere tepki yağdı.
- İHA
- 30.03.2022 - 17:20
- Güncelleme : 30.03.2022 - 17:37
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı
İsmi belirlenemeyen genç adam, nedeni bilinmeyen şekilde yaşanan kavgada bıçaklandı.
Kanlar içerisinde kalan gence sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale uygulanırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.
ACI ÇEKEN ADAMI GÖRÜP GÜLMEYE BAŞLADILAR
Bıçaklanan genç duvara dayanarak acı içinde kıvranırken, olayı görüp merakla izleyen iki kadın gülüşmeye başladı.
Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi ViDEO
KAMERAYA POZ VEREREK KAYIT ALDILAR
Kadınlardan biri cep telefonunu çıkarıp olay yerini görüntülerken, gülerek kameraya poz verdiler.
Sosyal medyada yayılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından ciddi tepki gördü.