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    Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi

    Muratpaşa ilçesinde nedeni bilinmeyen kavgada bıçaklanan genç acılar içinde kıvranırken, iki kadının gülüşerek olay yerini kayda aldığı görüntülere tepki yağdı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:37
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    Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı

    İsmi belirlenemeyen genç adam, nedeni bilinmeyen şekilde yaşanan kavgada bıçaklandı.

    Kanlar içerisinde kalan gence sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale uygulanırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    ACI ÇEKEN ADAMI GÖRÜP GÜLMEYE BAŞLADILAR

    Bıçaklanan genç duvara dayanarak acı içinde kıvranırken, olayı görüp merakla izleyen iki kadın gülüşmeye başladı.

    Antalya'da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi ViDEO

    KAMERAYA POZ VEREREK KAYIT ALDILAR

    Kadınlardan biri cep telefonunu çıkarıp olay yerini görüntülerken, gülerek kameraya poz verdiler.

    Sosyal medyada yayılan görüntüler birçok kullanıcı tarafından ciddi tepki gördü.

    Antalya da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi #1

    Antalya da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi #2

    Antalya da bıçakla yaralanan genci kayda alan iki kadın gülerek poz verdi #3


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