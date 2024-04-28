İHA
Edirne'nin Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde O.D. (38) yönetimindeki kamyonet yolda yürüyen 86 yaşındaki R.K.'ye çarptı.
Başını kamyonetin ön camına çarpan R.K. kaldırıma düştü.
İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Başından, ayağından ve ellerinden yaralanan R.K., sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin inceleme başlattığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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