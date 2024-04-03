Antalya'da bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı Antalya'da bisikletli bir kişi iş yeri önündeki bir başka bisikleti çalarak bölgeden uzaklaştı. Şahsın rahat tavırları iş yeri güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bisikletle iş yerine yaklaşan bir şahıs dükkanın önünde duran Oktay Uysal'a (20) ait olan bisikleti alarak bölgeden uzaklaştı.

İş yeri önündeki bisikletin çalınma anı is çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından dükkanın önüne gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak bisikleti çalan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

"Kendi bisikletiyle benimkini sürüp götürüyor"

Yaklaşık 5 bin lira değerinde olduğu öğrenilen safari tarzı bisikleti çalınan Oktay Uysal olaya ilişkin, "Şahıs kendi bisikletiyle benim bisikletimin yanına geldi. Etrafa bakınıyor. Başka bir dükkandan kamera görüntüsü buldum. Kendi bisikletiyle benimkini sürüp götürüyor. Bisikletim safari bisikleti gibiydi. Çalındığını öğrenince direkt etrafta soruşturdum. Biz olmayınca yan taraftaki dükkanlar alıp koyuyorlar. Ama bu sefer kameralara bakınca çalındığını öğrendim. Direkt jandarmayı aradım. Jandarmalar geldi, inceleme yaptılar gittiler" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)