Singo'nun asistiyle Fildişi Sahili, Ekvador karşısında 3 puanı kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi.

WILFIRED SINGO'NUN ASİSTİ GOL OLDU

ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 1-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golü 90. dakikada Wilfired Singo'nun asistinde Amad Diallo kaydetti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Süper Lig temsilcileri de mücadelede süre aldı.

SÜPER LİG'DEN BİRÇOK İSİM FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana da karşılaşmada tam süre görev yaptı.

Öte yandan Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

FİLDİŞİ SAHİLİ GRUBA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.