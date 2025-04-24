Antalya'da bisikleti su kanalında bulunan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Serik ilçesinde salı günü okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un ailesi çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 çocuğun ifadesini aldı.

Çocukların bindiği bisikletle birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

Ekipler çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Glavuz'un kaybolduğu bölge, jandarma bölgesi olduğu için soruşturmaya jandarma ekipleri devam etti.

Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri kanala girerek Glavuz'u aradı.

Ekipler bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde Glavuz'un cansız bedenine ulaştı.

Serik'teki özel bir hastanenin morguna kaldırılan cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.