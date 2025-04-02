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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında Elvira Abutürk’ün oturduğu birinci kattaki dairenin banyosunda bulunan çamaşır makinesinden dumanlar çıkmaya başladı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken artan duman nedeniyle bazı apartman sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Evinde yangın çıkan kadını komşuları sakinleştirdi.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN APARTMAN SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNDÜ

Dairede soğutma ve duman tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından apartman sakinleri de rahat bir nefes alarak dairelerine girdi.

Yangın nedeniyle Elvira Abutürk’ün evinin banyo kısmında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.