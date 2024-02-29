Antalya'da direksiyon başında uyuyakaldı: 2,37 promil alkollü çıktı

Antalya'da alkollü sürücü, polisin gözünden kaçmadı.
Manavgat D-400 kara yolu yan yolda bir otomobil, trafiği tehlikeye atacak şekilde park edildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekibi harekete geçti.
Direksiyon başında uyudu
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuduğunu gördü.
Kapıları kilitli, sağ ön lastiği patlak olan otomobilin sürücüsü S.K., polisler tarafından güçlükle uyandırıldı.
2,37 promil alkollü çıktı
Ayakta durmakta zorlanan sürücü, yapılan testte 2,37 promil alkollü çıktı.
"Hanımla kavga ettim"
Polis ekiplerinin "Neden bu kadar içtin, insanların hayatını tehlikeye atıyorsun?" sorusuna S.K., "Hanımla kavga ettim." karşılığını verdi.
Yapılan işlemlerin ardından S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
6 bin 439 TL ceza uygulandı
S.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapıldı.
Alkollü sürücünün otomobili ise yediemin otoparkına çekildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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