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Antalya'da direksiyon başında uyuyakaldı: 2,37 promil alkollü çıktı

Antalya'da direksiyon başında uyuyakaldı: 2,37 promil alkollü çıktı Aracını trafiği tehlikeye atacak şekilde park ederek uyuyan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 2,37 promil alkollü çıktı. Neden bu kadar içtiği sorulan sürücü, eşiyle kavga ettiğini söyledi.