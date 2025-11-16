Antalya'da dolandırıcıların hedef kitlesi 60 yaş üzerine akıllı telefon kullanımı eğitimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da 60 yaş üstü bireylere "Akıllı Telefon Kullanımı Eğitimi" veriliyor.

Bu sayede 60 yaş ve üstü bireyler, akıllı telefonun imkanlarını kolayca keşfediyor.

Eğitimlerde yaşlı bireylerin öğrenme hızına uygun şekilde birebir destek sağlanıyor.

Teknoloji kursları, 60 yaş üstü bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, dijital dünyaya uyumlarını da hızlandırıyor.

"İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPAMIYORDUM"

Merkezde eğitim alan 65 yaşındaki Ayşe Sarıoğlu, teknoloji kurslarının kendisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Pek çok konuda teknolojiden geri kalmıştık. Burada öğreniyoruz. Hayata katılmak adına çok önemli. Akıllı telefonum vardı ama bilmediğim şeyleri gençlere soruyordum. Şimdi kendim halledebiliyorum.

Dolandırılırım korkusuyla internetten alışveriş yapamıyordum, banka işlemlerimi yapamıyordum. Burada öğrendim. Torunlarım da memnun, artık onları rahatsız etmiyorum. Hatta bazı şeyleri ben onlara gösteriyorum." dedi.

Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen 70 yaşındaki Meral Yılmaz, merkezin yaşlılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Evde televizyon izlemektense burada güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Hocalarımız çok bilgili. Dolandırıcılık olaylarına çok dikkat ediyorum. Tanımadığım numaralardan gelen aramaları açmıyorum, hemen engelliyorum." diye konuştu.

"DOLANDIRICILAR BENİ DE ARADI"

Kursa severek katıldığını belirten 70 yaşındaki emekli mühendis Mehmet Şimşek ise deneyimlerini şöyle aktardı:

"Teknoloji çok hızlı ilerliyor, biz yetişemiyoruz ama buradaki eğitimlerle çok şey öğreniyoruz. Dolandırıcılar beni de aradı. Şifre istediler, hemen bankayı aradım. Sonra onlara ‘Birazdan polis sizi alacak' dedim, kapattılar."

Şimşek, kurs sayesinde teknolojiyle daha barışık hale geldiğini belirterek, "Torunlarıma ‘Teknolojiye yetişiyoruz, bekleyin' demek istiyorum." dedi.