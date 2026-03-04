CIA’den Tahran’a karşı ‘Kürt kartı’: 'Muhalifler silahlandırılıyor' iddiası

ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını ve askeri kapasitesini hedef alan geniş kapsamlı bir hava operasyonu başlattı.

Pentagon tarafından "Epic Fury" (Destansı Öfke), İsrail tarafından ise "Roaring Lion" (Kükreyen Aslan) kod adıyla yürütülen ortak operasyonda, Tahran başta olmak üzere İsfahan ve Natanz gibi stratejik noktalara saldırıldı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

"TAMPON BÖLGE" PLANI: MUHALİF GRUPLARLA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

"ABD, İRANLILARIN REJİME KARŞI AYAKLANMASI SÜRECİNİ HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.