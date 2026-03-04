İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak saldırıları çatışmaların 4. gününde de devam ediyor.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

KENTLERİN ÜSTÜNDE DUMANLAR OLUŞTU

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

İSRAİL ORDUSU: İRAN HEDEFLERİNE KARŞI YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran’daki hedeflere yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran Hava Kuvvetleri, İran terör rejiminin fırlatma rampalarını, savunma sistemlerini ve diğer altyapısını vuruyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana geldiği görüldü.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.