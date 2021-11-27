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    Antalya'da drifte polis otosu sürprizi

    Antalya'da drifte polis otosu sürprizi

    Şahin marka aracıyla drift yapan genç bir anda karşısında trafik polisi ekip otosunu görünce kaçmak istese de, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 14:23
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    Antalya'nı Manavgat ilçesinde Tofaş Şahin Marka otomobiliyle drift yapan K.C.A. isimli genç, o esnada Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi ile karşılaştı.

    KAÇIŞ ANI KAMERADA

    Trafik polislerini karşısında gören K.C.A. trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken, tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya'da drifte polis otosu sürprizi VİDEO

    CEZADAN KURTULAMADI

    Sanayi Sitesi içerisinde kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan K.C.A. ‘ya drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafik polisinin dur ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 14 lira ceza kesildi.

    Antalya da drifte polis otosu sürprizi #1

    Antalya da drifte polis otosu sürprizi #2

    Antalya da drifte polis otosu sürprizi #3

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