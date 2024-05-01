Gece tırnak kesmek bakın neye sebep oluyormuş "Gece tırnak kesmek günah mı? Gece tırnak kesince ne olur?" soruları kafanızı karıştırıyorsa bu içeriği mutlaka okuyun! İnançlara göre gece tırnak kesmenin ne anlamlar taşıdığını derledik.

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Tırnak kesmek, günlük bakım rutinimizin önemli bir parçasıdır.

Ancak, bazı alışkanlıkların yanlış zamanlarda yapılmasıyla ilgili endişeler var.

Özellikle, gece tırnak kesmenin zararlı olup olmadığı konusu birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi.

Bazı hadislerde tırnakların Cuma günleri kesilmesinin özellikle tavsiye edildiği belirtilir.

Peki ya gece tırnak kesmek? Bu konuda birçok farklı inanç ve gelenek bulunsa da, bilimsel bir dayanağa sahip değil.

Yine de gelin bu farklı inançlara bakalım…

Gece tırnak keserseniz...

Eski Türk inanışına göre, insanın canı ya da ruhu kemikte ve kanda bulunurmuş. Bu nedenle, kemiklerin uzantısı olan tırnaklar da ruhun bir parçası olarak kabul edilirmiş.

Bu eski inanışa göre, tırnaklar gece kesilmezdi; çünkü ruhun zarar görmesinden endişe edilirdi.

Gece kesilen tırnakların, kötü ruhların eline geçebileceği ve kişiyi olumsuz etkileyebileceği düşünülürdü.

Ayrıca, saçların da aynı şekilde ruhun bir parçası olduğuna inanılır ve dökülen saçların da dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği düşünülürdü.

Bu nedenle, saçların dökülmesi durumunda basılması ya da yakılması gibi adımlar atılırdı.

Günümüzde, bu eski inanışların izleri hala bazı toplumlarda görülüyor. Ancak bu batıl bir inanç olarak biliniyor. Kişinin ömrünün gece kesilen tırnak ile bir ilgisi yoktur. Gece tırnak kesilmesinin ise bilinen bir sakıncası bulunmuyor.