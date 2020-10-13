Antalya’da düğün magandaları kamerada

Yasak olmasına rağmen düğünde bir araya gelen magandalar, meşaleler yaktı, tabancaları ateşledi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilmesine rağmen ne eğlence ne de maganlık bitiyor...

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki bir düğünde, gelin arabasının bulunduğu konvoyun önü damadın arkadaşları tarafından kesildi.

MEŞALELER YAKILDI, TABANCALAR ATEŞLENDİ

Kalabalık meşaleler yakıp, tabancalarını ateşledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Antalya'da meşaleli düğün konvoyu İZLE

“BEN SIKACAĞIM”

Damat ile gelini taşıyan otomobilin sürücüsü de araçtan inip, havaya ateş etmeye kalkıştı ancak silah tutukluk yaptı.

Gençlerden birinin "Serkan, ben sıkacağım" sözleri de görüntülere yansıdı.

Düğüne katılanlar çekilen görüntüler sosyal medyada paylaştı.