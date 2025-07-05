Antalya'da dükkanda asılı bayrağı çıkaran turist hakkında karar Bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkaran ve daha sonra yere bırakarak yoluna devam eden Polonyalı turist, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.J.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.