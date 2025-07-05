Antalya'da dükkanda asılı bayrağı çıkaran turist hakkında karar

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi'nde 3 Temmuz'da saat 02.30 sıralarında tepki çeken bir olay kayda geçti.
Olayda, gece saatlerinde caddede yürüyen 28 yaşındaki Polonya uyruklu turist B.J.P. bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkardı.
BAYRAĞI YERE BIRAKTI
Turist, yerinden çıkardığı Türk bayrağını daha sonra yere bırakarak yoluna devam etti.
Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Barış Saraç bayrağın yerinde olmadığını gördü.
GÖALTINA ALINAN TURİST, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Saraç, bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Polonyalı turist B.J.P., kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen B.J.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.