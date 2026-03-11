Donald Trump: İspanya ile ticareti kesebiliriz

ABD ile İspanya arasında gerilim...

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı saldırı İspanya tarafından tepkiyle karşılandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran halkının geleceğinde dış güçlerin söz hakkı olmaması gerektiğini ifade ederken bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.

Basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Trump, Sanchez'i hedef aldı.

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ"

İspanya'yı yeterince işbirliği yapmamakla suçlayan Trump, "Çok kötü davrandılar.

İspanya ile ticareti kesebiliriz." dedi.

"İSPANYA HALKI HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL"

Konuşmasının devamında İspanya Başbakanı'na yönelik kişisel bir eleştiride bulunan ABD Başkanı, Filistin hassasiyeti ile bilinen lider hakkında "İspanya halkı harika ama liderleri öyle değil." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce Sanchez'i savunma harcamalarına yeterince bütçe ayırmadığı gerekçesi ile eleştirmişti.

SANCHEZ REST ÇEKTİ

Donald Trump'ın ticareti tamamen kesmekle tehdit ettiği İspanya'nın başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada Irak savaşı ile başlayan krizi hatırlatarak İran savaşına karşı olduklarını ve bu pozisyonlarının değişmeyeceğini söylemişti.

İspanyol lider, "23 yıl önce, başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu'da bir savaşa sürükledi. O zamanlar da, bu savaşın Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak olduğunu iddia etmişlerdi ve demokrasiyi getirmek için saldırı yapıldığı söyleniyordu. Ancak gerçekte kıtamızın Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşadığı en büyük güvensizlik dalgasını tetikledi." ifadelerine yer vermişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ GERİ ÇAĞRILDI

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez sık sık İsrail'e olan tepkilerini dile getirirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez geri çağrıldı.