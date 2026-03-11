Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyası son dakika verdi..

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, 75 yaşında öldü.

BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Oğlu Amed Müslim'in yaptığı açıklamaya göre Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastane böbrek yetmezliğinden can verdi.

KOBANİ'DE GÖMÜLECEK

Cenazeye dair bilgi paylaşan oğlu, babasının yarın sabah saat 08:00’de Erbil'den Rojava'ya ardından memleketi Kobani'de gömüleceğini açıkladı.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütünün Suriye kolunun 'ikinci adamı' olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde 'kırmızı' kategoride yer alması nedeniyle hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.

TERÖRİST SALİH MÜSLİM KİMDİR

3 Mart 1951 tarihinde Suriye'nin Halep şehrinin Aynel Arab bölgesinde bulunan Şeyran köyünde doğan Salih MüslimİN çiftçilikle uğraşan ailesi Barazi aşiretine mensup olduğu biliniyor.



Lise öğrenimini Halep'te tamamlayan Müslim, daha sonra İstanbul'a gitti. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2010 yılında Irak'a kaçan Müslim, 2011'de yeniden Suriye'ye dönerek, buradaki olaylarda aktif rol oynadı ve terör örgütü YPG'nin sözde yöneticiliğini yaptı.