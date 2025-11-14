Abone ol: Google News

Antalya'da gençlerin kavgası kanlı bitti

Kumluca ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bacağından bıçaklanan genç yaralandı. Şüpheli olaydan sonra yürüyerek kaçtı, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 16:06
  • Antalya Kumluca'da iki grup arasında çıkan tartışmada M.K., Mustafa Ö.'yü bıçakladı.
  • Yaralanan Mustafa Ö. hastaneye kaldırıldı ve M.K. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
  • Olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi’nde bugün saat 13.30’da, iki grup arasında çıkan tartışmaya çevredeki esnaf müdahale etti ve gençleri ayırarak bölgeden gitmelerini söyledi.

5 DAKİKA SONRA TARTIŞTIĞI GENCİ BIÇAKLADI

Yaklaşık 5 dakika sonra aynı yerde bir araya gelen gençler yeniden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.K., Mustafa Ö.’yü bacağından bıçakladı. Bıçaklanan genç acıyla geri çekilirken, şüpheli olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Ağır yaralanan Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken kısa sürede polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bıçaklama anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

