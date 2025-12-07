Abone ol: Google News

Antalya'da göle dönen alt geçitte can pazarı: 8 kişi kurtarıldı

Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, şehirde kısa sürede sele neden olurken, suyla dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araçtaki 8 kişi bulundukları yerden çıkarıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:15
  • Antalya'da, Alanya- Antalya yönündeki Telekom Kavşağı alt geçidi sağanak yağış nedeniyle su doldu.
  • Hafif ticari araçtaki 8 kişi, alt geçitte mahsur kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
  • Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp alt geçitteki suyu tahliye etti.

Antalya'nın, Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.

Alanya’dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.

MAHSUR KALINCA 112'Yİ ARADILAR

Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

