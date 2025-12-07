Antalya'da göle dönen alt geçitte can pazarı: 8 kişi kurtarıldı

- Antalya'da, Alanya- Antalya yönündeki Telekom Kavşağı alt geçidi sağanak yağış nedeniyle su doldu.
- Hafif ticari araçtaki 8 kişi, alt geçitte mahsur kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
- Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp alt geçitteki suyu tahliye etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalya'nın, Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.
Alanya’dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.
MAHSUR KALINCA 112'Yİ ARADILAR
Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.