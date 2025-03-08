İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kazada, Yasin Ş. yönetimindeki özel halk otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan araç, önündeki diğer bir araca, bu araç da iki farklı araca daha çarptı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Olay anında bölgede bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazaya neden olan otobüs ise işlemlerinin ardından yoldan alındı.

"EĞER ARAÇTA OLSAYDIK CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ"

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kazadan zarar gören araç sahiplerinden Emre Dağdelen, olay anını şöyle anlattı: