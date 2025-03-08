Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kazada, Yasin Ş. yönetimindeki özel halk otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan araç, önündeki diğer bir araca, bu araç da iki farklı araca daha çarptı.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Olay anında bölgede bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazaya neden olan otobüs ise işlemlerinin ardından yoldan alındı.
"EĞER ARAÇTA OLSAYDIK CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ"
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kazadan zarar gören araç sahiplerinden Emre Dağdelen, olay anını şöyle anlattı:
Olay sırasında kuafördeydim. Arabam park halindeydi. Dışarı çıktığımızda büyük bir gürültü duyduk, ardından arabamın üzerimize doğru sürüklendiğini gördük.
Otobüs park halindeki araçlara çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu. Aracımda büyük bir hasar kaydı oluştu. Şirket aracımızdı. Eğer araçta olsaydık, ciddi yaralanmalar hatta can kaybı bile yaşanabilirdi.
Otobüs şoförü kazanın ardından yoluna devam etti ancak kolunun sakat olduğunu gördük. Kolunda bir yara vardı ama yine de sürüşüne devam etti. Daha sonra aracın direksiyonunun kilitlenmiş olabileceği söylendi.
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