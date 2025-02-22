Antalya'da husumetlisini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

DHA

Antalya'da kan donduran cinayet....

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi üzerinde karşılaşan Sergen Çoban ile Bilal Aksoy, aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla 8 kez Çoban'ı bıçaklayıp, olay yerinden yaya kaçtı.

8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ

Kavgayı ve gürültüyü duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla beraber olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Sergen Çoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARAKOLA TESLİM OLDU

Olay yerine ulaşan polis ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri Bilal Aksoy'u yakalama çalışması başlattı.

İnceleme sırasında ekipler, Bilal Aksoy'un evine gittiğini ve orada kendisine ait olan motosikleti alarak Manavgat'a kaçtığını belirledi.

Ekipler çalışmalarını Manavgat'ta sürdürdüğü esnada Bilal Aksoy, suç aleti bıçakla beraber gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

"KENDİ MENFAATİM İÇİN"

Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Aksoy, ifade işleminin ardından bu sabah sağlık kontrolüne götürüldü.

Sağlık ocağından çıkışta 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kendi menfaatim için' yanıtını veren Bilal Aksoy, adliyeye sevk edildi.