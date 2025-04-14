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İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fadime Ertekin, işe gitmek için babasıyla birlikte servis beklemeye başladı.

Bu sırada Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A.T.'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.