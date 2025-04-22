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Antalya’da kaçak çay ve tütün operasyonu düzenlendi

Antalya’da kaçak çay ve tütün operasyonu düzenlendi Bir işetmeye düzenlenen operasyon kapsamında kaçak çay ve tütün ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.