DHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ahmet Ü., kullandığı hafif ticari araçla, Ahmet C.C.'nin kullandığı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.
Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durdu.
KAZA ANINDAN ARAÇTAN DIŞARI FIRLADI
Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu dışarı fırladı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GENÇ KIZ KURTARILAMADI
Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Karacaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT SÜRDÜRÜLÜYOR
Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış