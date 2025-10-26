Antalya'da kavga sonrası kaçan cinayet znalısı teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle’de Cuma günü saat 23.30 sıralarında, Belediye binası yanında bulunan bir iş yerinde Cafer G. ile Ali Kilik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLA YARALANAN KİLİK, KURTARILAMADI

Kavgada Cafer G., yanında getirdiği tabanca ile Kilik’e ateş etti. Ağır yaralanan Ali Kilik, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan zanlı Cafer G. için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Cinayetten bir gün sonra Cafer G., Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşamını yitiren Ali Kilik’in cenazesinin bugün öğle namazının ardından Gedik Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.