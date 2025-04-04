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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan kazada, Murat D.'nin kullandığı araç aynı yönde ilerleyen Melisa K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar 50 metre sürüklenirken kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Murat D. olay yerinden kaçtı.

TARLA İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki vatandaşların ifadesi doğrultusunda kaçan araç sürücüsü, yaklaşık 1 kilometre mesafede tarla içerisindeki otlar arasında saklanırken yakalandı.

YAPILAN KONTROLDE SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerince kaza yerine getirilen Murat D.'nin, yapılan kontrolde 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi.

Murat D.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına geçici olarak el konuldu.