Antalya'da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde 5 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdurrahman Gövercin hayatını kaybetti.

Kaza, 07 BHA 575 plakalı motosikletle seyir halindeki Abdurrahman Gövercin’in, aynı yönde ilerleyen Z.E. idaresindeki 31 YJ 648 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gövercin ve arkasında yolcu olarak bulunan Tuğçe Y. yaralandı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdurrahman Gövercin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tuğçe Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gövercin’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Manavgat’a götürüldü.