Antalya'da kazaya karışan motosikletli öldü

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Yöntem idaresindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Bu sırada aynı güzergahtan gelen S.S. yönetimindeki motosiklet ise kaza yapan diğer motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralı sürücüler sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücülerinden Yöntem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.