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Antalya'da kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Antalya'da kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı Antalya'da kendisini 'MİT Başkanı' olarak tanıtıp, "adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" şeklinde söylemlerle vatandaşın 1 milyon 500 bin lirasını alan, 150 bin dolarını da alırken suçüstü yapılan dolandırıcı yakalandı.