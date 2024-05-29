Antalya'da kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı

Aradıkları kurbanlarına kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılarının sonu gelmiyor.
Üstelik her fırsatta ekipler tarafından, "Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez" uyarıları yapılmasına rağmen.
Ardı arkası kesilmeyen dolandırıcılık yönteminde son vaka Antalya'da yaşandı.
Kendisini MİT Başkanı olarak tanıttı
Bir şahıs, başka bir vatandaşı arayarak kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak tanıttı.
Dolandırıcı şahıs vatandaşı, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı." şeklindeki söylemlerle kandırdı.
1,5 milyon TL dolandırdı
Dolandırıcı şahıs, 1 milyon 500 bin lira değerinde para ile ziynet eşyasını vatandaştan teslim aldı.
Dolandırıcı daha sonra, aynı yöntem ve söylemlerle vatandaşın yaklaşık 150 bin dolar değerindeki gayrimenkulünü satıp, parayı gelen polise vermesini istedi.
150 bin dolar daha alacakken yakalandı
150 bin dolar parayı almaya gelen H.A., suçüstü yakalandı.
H.A.'nın üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.
'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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